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Россия сокращает поставки газа по "Северному потоку-1" на 40%

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 15:15

Российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Во вторник российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн ​​кубометров.

По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов по ремонту, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - сообщил "Газпром".

Напомним, "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

После начала российско-украинской войны немецкая оппозиция призвала действующие немецкие власти отказаться от поставок российского газа по газопроводу "Северный поток-1".

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Темы: РосcияГазпромгазЕвропа
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