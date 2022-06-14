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Харківщина: Росіяни скинули на Золочів снаряди на парашутах

Вівторок, 14 червня 2022, 15:28
Снаряди на парашутах, фото Віктора Коваленка - Суспільне

Російські окупанти 14 червня обстріляли селище міського типу Золочів Харківської області снарядами на парашутах. 

Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі "Суспільному"

Деталі: За даними Коваленка, росіяни вели обстріл близько 04:30 у вівторок 14 червня.

Загиблих або поранених серед населення немає.

Пошкоджено чотири будинки.

Наслідки обстрілу Золочева, Харківська область, 14 червня 2022 року
Наслідки обстрілу Золочева, Харківська область, 14 червня 2022 року
Фото: Віктор Коваленко

Цьому передувало: 

  • 11 травня внаслідок обстрілу Золочева загинули 51-річна жінка та 48-річний чоловік.
  • 9 червня Золочів знову обстріляли, одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення.
  • Зранку 12 червня російські військові з артилерії обстріляли село Чорноглазівка Золочівської громади, минулося без жертв і постраждалих. 

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Теми: Харківська областьвійна
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