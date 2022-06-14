Харківщина: Росіяни скинули на Золочів снаряди на парашутах
Вівторок, 14 червня 2022, 15:28
Російські окупанти 14 червня обстріляли селище міського типу Золочів Харківської області снарядами на парашутах.
Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі "Суспільному"
Деталі: За даними Коваленка, росіяни вели обстріл близько 04:30 у вівторок 14 червня.
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Загиблих або поранених серед населення немає.
Пошкоджено чотири будинки.
Цьому передувало:
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- 11 травня внаслідок обстрілу Золочева загинули 51-річна жінка та 48-річний чоловік.
- 9 червня Золочів знову обстріляли, одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення.
- Зранку 12 червня російські військові з артилерії обстріляли село Чорноглазівка Золочівської громади, минулося без жертв і постраждалих.