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Харківщина: Росіяни скинули на Золочів снаряди на парашутах

Вівторок, 14 червня 2022, 15:28
Харківщина: Росіяни скинули на Золочів снаряди на парашутах
Снаряди на парашутах, фото Віктора Коваленка - Суспільне

Російські окупанти 14 червня обстріляли селище міського типу Золочів Харківської області снарядами на парашутах. 

Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі "Суспільному"

Деталі: За даними Коваленка, росіяни вели обстріл близько 04:30 у вівторок 14 червня.

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Загиблих або поранених серед населення немає.

Пошкоджено чотири будинки.

Наслідки обстрілу Золочева, Харківська область, 14 червня 2022 року
Наслідки обстрілу Золочева, Харківська область, 14 червня 2022 року
Фото: Віктор Коваленко

Цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 травня внаслідок обстрілу Золочева загинули 51-річна жінка та 48-річний чоловік.
  • 9 червня Золочів знову обстріляли, одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення.
  • Зранку 12 червня російські військові з артилерії обстріляли село Чорноглазівка Золочівської громади, минулося без жертв і постраждалих. 

Теми: Харківська областьвійна
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