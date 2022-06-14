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Харьковская область: Россияне сбросили на Золочев снаряды на парашютах

Вторник, 14 июня 2022, 15:28
Снаряды на парашютах, фото Виктора Коваленко - Суспільне

Российские оккупанты 14 июня обстреляли поселок городского типа Золочев Харьковской области снарядами на парашютах.

Источник: глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии для "Суспільне"

Детали: По данным Коваленко, россияне вели обстрелы около 04:30 во вторник 14 июня.

Погибших или раненых среди населения нет.

Повреждены четыре дома.

Последствия обстрелов Золочева, Харьковская область, 14 июня 2022 года
Последствия обстрелов Золочева, Харьковская область, 14 июня 2022 года
Фото: Виктор Коваленко

Этому предшествовало:

  • 11 мая в результате обстрела Золочева погибли 51-летняя женщина и 48-летний мужчина.
  • 9 июня Золочев снова обстреляли, один человек погиб, пятеро получили ранения.
  • Утром 12 июня российские военные из артиллерии обстреляли село Черноглазовка Золочевской общины, обошлось без жертв и пострадавших.

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Темы: Харьковская областьвойна
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