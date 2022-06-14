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Харьковская область: Россияне сбросили на Золочев снаряды на парашютах

Вторник, 14 июня 2022, 15:28
Харьковская область: Россияне сбросили на Золочев снаряды на парашютах
Снаряды на парашютах, фото Виктора Коваленко - Суспільне

Российские оккупанты 14 июня обстреляли поселок городского типа Золочев Харьковской области снарядами на парашютах.

Источник: глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии для "Суспільне"

Детали: По данным Коваленко, россияне вели обстрелы около 04:30 во вторник 14 июня.

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Погибших или раненых среди населения нет.

Повреждены четыре дома.

Последствия обстрелов Золочева, Харьковская область, 14 июня 2022 года
Последствия обстрелов Золочева, Харьковская область, 14 июня 2022 года
Фото: Виктор Коваленко

Этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 мая в результате обстрела Золочева погибли 51-летняя женщина и 48-летний мужчина.
  • 9 июня Золочев снова обстреляли, один человек погиб, пятеро получили ранения.
  • Утром 12 июня российские военные из артиллерии обстреляли село Черноглазовка Золочевской общины, обошлось без жертв и пострадавших.

Темы: Харьковская областьвойна
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