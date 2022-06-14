Харьковская область: Россияне сбросили на Золочев снаряды на парашютах
Вторник, 14 июня 2022, 15:28
Российские оккупанты 14 июня обстреляли поселок городского типа Золочев Харьковской области снарядами на парашютах.
Источник: глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии для "Суспільне"
Детали: По данным Коваленко, россияне вели обстрелы около 04:30 во вторник 14 июня.
Погибших или раненых среди населения нет.
Повреждены четыре дома.
Этому предшествовало:
- 11 мая в результате обстрела Золочева погибли 51-летняя женщина и 48-летний мужчина.
- 9 июня Золочев снова обстреляли, один человек погиб, пятеро получили ранения.
- Утром 12 июня российские военные из артиллерии обстреляли село Черноглазовка Золочевской общины, обошлось без жертв и пострадавших.
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