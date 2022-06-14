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Росіяни перевезли свого опозиціонера Навального до колонії суворого режиму

Мазуренко Альона Вівторок, 14 червня 2022, 15:34

Російського опозиціонера Олексія Навального перевезли до колонії суворого режиму після набуття чинності вироку у справі про нібито шахрайство.

Джерело: російський "Комерсант", адвокат Ольга Михайлова, прессекретар Навального Кіра Ярмиш в Twitter

Пряма мова Михайлової: "Сьогодні адвокату Навального в колонії в Покрові сказали, що Навальний там більше не перебуває, він етапований до колонії суворого режиму, проте до якої нам не повідомили.

Це пов'язано з тим, що набув чинності вирок у новій кримінальній справі нашого підзахисного".

Деталі: За її словами, захист відвідає Навального у новому місці відбуття покарання, як тільки з'ясує, де він перебуває.

Ярмиш припустила, що його перевозять до колонії суворого режиму ІЧ-6 "Мелехово".

За її словами, ні адвокатам, ні родичам Навального про переведення не повідомляли.

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Передісторія:

  • У березні Лефортовський суд Москви визнав Навального, який на той момент відбував у колонії термін у справі "Ів Роше", винним у розкраданні 2,7 млн ​​руб. пожертвувань (шахрайство в особливо великому розмірі, ч. 4 ст. 159 КК РФ) та в образі учасників судового процесу у справі про наклеп на ветерана (ч. 1 та ч. 2 ст. 297 КК РФ). Його засудили до 9-ти років колонії загального режиму. Пізніше йому посилили умови утримання, замінивши їх на колонію суворого режиму.
  • 31 травня Навальний повідомив, що став обвинуваченим у кримінальній справі про екстремізм. Його звинувачують у "створенні екстремістської групи, розпалюванні ненависті до чиновників та олігархів, а також у закликах до неузгоджених мітингів". Йому загрожує ще до 15 років ув'язнення. Свою провину в жодній справі він не визнає.

Теми: НавальнийРосіяв'язниця
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