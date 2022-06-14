Россияне перевезли своего оппозиционера Навального в колонию строгого режима

Российского оппозиционера Алексея Навального перевезли в колонию строгого режима после вступления в силу приговора по делу о якобы мошенничестве.

Источник: российский "Коммерсант", адвокат Ольга Михайлова, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь Михайловой: "Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили.

Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного".

Детали: По ее словам, защита навестит Навального в новом месте отбытия наказания, как только выяснит, где он находится.

Ярмыш предположила, что его перевозят в колонию строгого режима ИК-6 "Мелехово".

По ее словам, ни адвокатам, ни родственникам Навального о переводе не сообщали.

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