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Россияне перевезли своего оппозиционера Навального в колонию строгого режима

Алена МазуренкоВторник, 14 июня 2022, 15:34
Россияне перевезли своего оппозиционера Навального в колонию строгого режима

Российского оппозиционера Алексея Навального перевезли в колонию строгого режима после вступления в силу приговора по делу о якобы мошенничестве.

Источник: российский "Коммерсант", адвокат Ольга Михайлова, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь Михайловой: "Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили.

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Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного".

Детали: По ее словам, защита навестит Навального в новом месте отбытия наказания, как только выяснит, где он находится.

Ярмыш предположила, что его перевозят в колонию строгого режима ИК-6 "Мелехово".

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По ее словам, ни адвокатам, ни родственникам Навального о переводе не сообщали.

Предыстория:

  • В марте Лефортовский суд Москвы признал Навального, который в тот момент отбывал в колонии срок по делу "Ив Роше", виновным в хищении 2,7 млн руб. пожертвований (мошенничество в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в оскорблении участников судебного процесса по делу о клевете на ветерана (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Его приговорили к 9 годам колонии общего режима. Позднее ему ужесточили условия содержания, заменив их на колонию строгого режима.
  • 31 мая Навальный сообщил, что стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме. Его обвиняют в "создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также в призывах к несогласованным митингам". Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы. Свою вину ни по одному из дел он не признает.

Темы: НавальныйРосcиятюрьма
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