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Десантники "приземлили" черговий російський безпілотник

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 16:07
фото ДШВ

Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів.

Джерело: пресслужба ДШВ

Дослівно: "Ворожий БПЛА "Орлан-10" здійснював повітряну розвідку українських позицій. Десантники, помітивши ворожу техніку прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей.

Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта".

 

Деталі: Напрямок події не розголошується.

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