Десантники "приземлили" черговий російський безпілотник
Вівторок, 14 червня 2022, 16:07
Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів.
Джерело: пресслужба ДШВ
Дослівно: "Ворожий БПЛА "Орлан-10" здійснював повітряну розвідку українських позицій. Десантники, помітивши ворожу техніку прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей.
Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта".
Деталі: Напрямок події не розголошується.
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