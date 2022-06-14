Десантники "приземлили" очередной российский беспилотник
Вторник, 14 июня 2022, 16:07
Подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины "приземлило" очередную "птицу" российских оккупантов.
Источник: пресс-служба ДШВ
Дословно: "Вражеский БПЛА "Орлан-10" осуществлял воздушную разведку украинских позиций. Десантники, заметив вражескую технику, приняли решение взять ее под свой контроль. Таким образом оккупанты остались без глаз.
Продолжаем "демилитаризовать" армию страны-оккупанта".
Детали: Направление события не разглашается.
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