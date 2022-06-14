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Десантники "приземлили" очередной российский беспилотник

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 16:07
Десантники приземлили очередной российский беспилотник
фото ДШВ

Подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины "приземлило" очередную "птицу" российских оккупантов.

Источник: пресс-служба ДШВ

Дословно: "Вражеский БПЛА "Орлан-10" осуществлял воздушную разведку украинских позиций. Десантники, заметив вражескую технику, приняли решение взять ее под свой контроль. Таким образом оккупанты остались без глаз.

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Продолжаем "демилитаризовать" армию страны-оккупанта".

 

Детали: Направление события не разглашается.

Темы: война
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