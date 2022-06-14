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Штайнмаєр став на захист Шольца після критики Зеленського

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 16:18

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр став на захист канцлера Олафа Шольца після недавньої критики з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє BR24, пише "Європейська правда".

Президент Володимир Зеленський раніше зажадав чіткої позиції від канцлера щодо війни в Україні. 

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"Він (Шольц) та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – сказав Зеленський.

Штайнмаєр запевнив, що Німеччина "твердо стоїть на боці України - народу, який зазнав вторгнення з боку Росії".

Штайнмаєр порадив дочекатися майбутнього візиту Шольца до Києва. 

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"Тоді у прямих переговорах ви зможете дійти до дещо іншої точки зору і в Україні", - сказав він.

Нагадаємо, італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

Видання відзначило, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

Сам Шольц відмовився коментувати повідомлення про його поїздку до Києва.

Теми: ШольцЗеленськийНімеччина
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