Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Штайнмаєр став на захист Шольца після критики Зеленського

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 16:18

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр став на захист канцлера Олафа Шольца після недавньої критики з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє BR24, пише "Європейська правда".

Президент Володимир Зеленський раніше зажадав чіткої позиції від канцлера щодо війни в Україні. 

"Він (Шольц) та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – сказав Зеленський.

Штайнмаєр запевнив, що Німеччина "твердо стоїть на боці України - народу, який зазнав вторгнення з боку Росії".

Штайнмаєр порадив дочекатися майбутнього візиту Шольца до Києва. 

"Тоді у прямих переговорах ви зможете дійти до дещо іншої точки зору і в Україні", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

Видання відзначило, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

Сам Шольц відмовився коментувати повідомлення про його поїздку до Києва.

Теми: ШольцЗеленськийНімеччина
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ знищили 60 одиниць ворожої техніки і 70 окупантів

Україна отримала від партнерів 10% необхідної допомоги – Міноборони

фотоВ Одесі повістки до військкомату видавали на пляжі

США допоможуть у побудові тимчасових зерносховищ для вивезення зерна з України – Байден

оновленоВибухи на Львівщині й Тернопільщині: кількість постраждалих зросла до шести

ППО, а не ПРО: Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити

Усі новини...
Шольц
Зеленський закликав Шольца відмовитися від балансування між Україною і РФ
Шольц відмовився коментувати візит до Києва
Шольц, Макрон і Драгі приїдуть до Києва за день до висновку Єврокомісії про кандидатство - ЗМІ
Останні новини
04:44
Україна повинна отримати більше важкого озброєння – Столтенберг
04:14
Росіяни обстріляли з "Ураганів" місто на Дніпропетровщині, є загиблі
03:38
США підтримують союз України, Британії, Польщі та країн Балтії – посол
02:48
Росія вже готова призивати осіб з "легкими проступками" – американські експерти
01:50
Ворог переформатовав корабельне угруповання в Чорному морі – ОК "Південь"
01:21
Південь: ЗСУ знищили 60 одиниць ворожої техніки і 70 окупантів
00:38
Новини 14 червня: Сбєрбанк залишився без SWIFT, наближення транспортного безвізу з ЄС
23:51
Польща частково скасувала судову реформу, через яку її позбавили грошей ЄС
23:38
Ліга націй: збірна України з футболу розходиться миром з Ірландією
23:28
ЄСПЛ в останній момент заблокував вивезення шукачів притулку у Британії до Руанди
Усі новини...