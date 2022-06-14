Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штайнмайер встал на защиту Шольца после критики Зеленского

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 16:18

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встал на защиту канцлера Олафа Шольца после недавней критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает BR24, пишет "Европейская правда".

Президент Владимир Зеленский ранее потребовал четкой позиции от канцлера по войне в Украине.

Реклама:

"Он (Шольц) и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – сказал Зеленский.

Штайнмайер заверил, что Германия "твердо стоит на стороне Украины - народа, испытавшего вторжение со стороны России".

Штайнмайер посоветовал дождаться предстоящего визита Шольца в Киев.

ВИДЕО ДНЯ

"Тогда в прямых переговорах вы сможете прийти к несколько иной точке зрения и в Украине", - сказал он.

Напомним, итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят с Украиной 16 июня.

Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сам Шольц отказался комментировать сообщение о его поездке в Киев.

Темы: ШольцЗеленскийГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Шольц
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
Запад не планирует смену режима Путина – Шольц
Шольц похвалил российскую оппозицию: Заслуживают защиты
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: