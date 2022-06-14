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Штайнмайер встал на защиту Шольца после критики Зеленского

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 16:18

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встал на защиту канцлера Олафа Шольца после недавней критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает BR24, пишет "Европейская правда".

Президент Владимир Зеленский ранее потребовал четкой позиции от канцлера по войне в Украине.

"Он (Шольц) и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – сказал Зеленский.

Штайнмайер заверил, что Германия "твердо стоит на стороне Украины - народа, испытавшего вторжение со стороны России".

Штайнмайер посоветовал дождаться предстоящего визита Шольца в Киев.

"Тогда в прямых переговорах вы сможете прийти к несколько иной точке зрения и в Украине", - сказал он.

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Напомним, итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят с Украиной 16 июня.

Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сам Шольц отказался комментировать сообщение о его поездке в Киев.

Темы: ШольцЗеленскийГермания
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