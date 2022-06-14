Зеленський: Будемо говорити, коли РФ буде готова закінчити війну

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готова буде до переговорів із російськими загарбниками лише тоді, коли окупанти будуть готові закінчити війну.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF

Пряма мова: "Треба діяти. Час грає на руку точно ворогу, а не нам...

Дуже боляче втрачати людей, але ми втратимо все, якщо поступимось Росії у цій війні.

Я не шукаю баланс, щоб про щось домовитися. Ми точно знаємо, що ми робимо. У мене немає жодних сумнівів. Ми готові говорити лише тоді, коли друга сторона буде готова закінчити війну. Часу на балачки немає".

Деталі: Зеленський додав, що очікує на приїзд канцлера Німеччини Олафа Шольца. Разом із тим президент очікує на зброю для України, підтримку членства в ЄС.

Він зазначив, що Німеччина підключилася до надання Україні озброєння пізніше, порівняно із іншими, але президент не зумів відповісти яку кількість зброї надала ця країна.