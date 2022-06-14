Зеленский: Будем говорить, когда РФ будет готова покончить с войной

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готова к переговорам с российскими захватчиками только тогда, когда оккупанты будут готовы закончить войну.

Источник: Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF

Прямая речь: "Надо действовать. Время играет на руку точно врагу, а не нам...

Очень больно терять людей, но мы потеряем все, если уступим Россию в этой войне.

Я не ищу баланса, чтобы о чем-то договориться. Мы точно знаем, что мы делаем. У меня нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона будет готова окончить войну. Времени на болтовню нет".

Детали: Зеленский добавил, что ожидает приезда канцлера Германии Олафа Шольца. Вместе с тем президент ожидает от него предоставление оружия для Украины, поддержки членства в ЕС.

Он отметил, что Германия подключилась к предоставлению Украине вооружения позже по сравнению с другими, но президент не сумел ответить, какое количество оружия предоставила эта страна.