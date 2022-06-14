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Уряд погодив "транспортний безвіз" з ЄС, угоду підпишуть до кінця червня

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 16:35

Український уряд погодив остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, пише "Європейська правда".

"Українські перевізники чекали цього майже п’ять років - вчора ми погодили остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії. Якщо коротко, для перевізників підписання цієї Угоди матиме таке ж значення, як скасування віз з країнами ЄС" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Найєм нагадав, що питома вага товарообігу з країнами Євросоюзу у 2021 році складала більше 41%, а обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом збільшився майже на 42%. При цьому подальше зростання обмежувалося нестачею дозволів на міжнародні перевезення, кількість яких по окремих напрямках або залишалась незмінною, або значно скорочувалась.

"А за три останні місяці у зв’язку з блокуванням українських портів обсяг товарообігу з ЄС автомобільним транспортом зріс у декілька разів. Для розуміння, лише палива автомобільним транспортом було імпортовано у 15 (!) разів більше ніж у довоєнні часи.

Очевидно, ніяка дозвільна система такого навантаження б не витримала, і був великий ризик зупинки експорту автотранспортом вже у вересні-жовтні" - зазначив заступник міністра.

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За його словами, після підписання Угоди про транспортну лібералізацію проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення буде вирішено остаточно.

Підписання документу планується до кінця поточного місяця, повідомив він.

Як повідомлялось, Україна може стати однією з перших країн, із якою Євросоюз укладе Спеціальну транспортну угоду, яка передбачає, зокрема, повну лібералізацію вантажного транзиту.

Теми: ЄСавто
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