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Уряд погодив "транспортний безвіз" з ЄС, угоду підпишуть до кінця червня

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 16:35

Український уряд погодив остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, пише "Європейська правда".

"Українські перевізники чекали цього майже п’ять років - вчора ми погодили остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії. Якщо коротко, для перевізників підписання цієї Угоди матиме таке ж значення, як скасування віз з країнами ЄС" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Найєм нагадав, що питома вага товарообігу з країнами Євросоюзу у 2021 році складала більше 41%, а обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом збільшився майже на 42%. При цьому подальше зростання обмежувалося нестачею дозволів на міжнародні перевезення, кількість яких по окремих напрямках або залишалась незмінною, або значно скорочувалась.

"А за три останні місяці у зв’язку з блокуванням українських портів обсяг товарообігу з ЄС автомобільним транспортом зріс у декілька разів. Для розуміння, лише палива автомобільним транспортом було імпортовано у 15 (!) разів більше ніж у довоєнні часи.

Очевидно, ніяка дозвільна система такого навантаження б не витримала, і був великий ризик зупинки експорту автотранспортом вже у вересні-жовтні" - зазначив заступник міністра.

За його словами, після підписання Угоди про транспортну лібералізацію проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення буде вирішено остаточно.

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Підписання документу планується до кінця поточного місяця, повідомив він.

Як повідомлялось, Україна може стати однією з перших країн, із якою Євросоюз укладе Спеціальну транспортну угоду, яка передбачає, зокрема, повну лібералізацію вантажного транзиту.

Теми: ЄСавто
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