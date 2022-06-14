Правительство согласовало "транспортный безвиз" с ЕС, соглашение подпишут до конца июня

Украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, пишет "Европейская правда".

"Украинские перевозчики ждали этого почти пять лет – вчера мы согласовали окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии. Если коротко, для перевозчиков подписание этого Соглашения будет иметь такое же значение, как отмена виз со странами ЕС", - написал он на своей странице в Facebook.

Найем напомнил, что удельный вес товарооборота со странами Евросоюза в 2021 году составлял более 41%, а объем грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился почти на 42%. При этом дальнейший рост ограничивался недостатком разрешений на международные перевозки, количество которых по отдельным направлениям либо оставалось неизменным, либо значительно сокращалось.

"А за три последних месяца в связи с блокировкой украинских портов объем товарооборота с ЕС автомобильным транспортом вырос в несколько раз. Для понимания: только топливо автомобильным транспортом было импортировано в 15 (!) раз больше, чем в довоенные времена.

Очевидно, никакая разрешительная система такой нагрузки бы не выдержала, и был велик риск остановки экспорта автотранспортом уже в сентябре-октябре", - отметил замминистра.

По его словам, после подписания Соглашения о транспортной либерализации проблема нехватки разрешений на международные перевозки будет решена окончательно.

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Подписание документа планируется до конца текущего месяца, сообщил он.

Как сообщалось, Украина может стать одной из первых стран, с которой Евросоюз заключит Специальное транспортное соглашение, предусматривающее, в частности, полную либерализацию грузового транзита.