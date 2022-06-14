Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідерка Шотландії почала кампанію за другий референдум про незалежність

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 17:17

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен у вівторок розпочала свою кампанію за другий референдум про незалежність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Стерджен, яка очолює Шотландську національну партію, а також уряд у Шотландії, сказала, що настав час переглянути це питання, щоб Шотландія вийшла зі Сполученого Королівства.

"Після всього, що сталося — Brexit, COVID, Борис Джонсон — настав час викласти інше та краще бачення", — сказала вона, опублікувавши перший із серії урядових документів, що викладають аргументи на користь незалежності.

Шотландія відхилила незалежність на референдумі 2014 року, 55% виборців заявили, що хочуть залишитися у складі Сполученого Королівства.

Стерджен заявила, що хоче провести нове голосування про незалежність до кінця 2023 року. Для цього потрібне зелене світло від уряду Британії, який виступає проти нового референдуму.

Але Стерджен стверджує, що з 2014 року ситуація змінилася, найголовніше через вихід Британії з Європейського Союзу, проти чого виступає більшість людей у ​​Шотландії.

ВІДЕО ДНЯ

Якби ми знали в 2014 році все, що знаємо зараз про шлях, яким пішла Велика Британія, я не сумніваюся, що тоді Шотландія проголосувала б "за", — сказала Стерджен.

Стерджен сказала, що коли вона була переобрана першим міністром минулого року, вона була "з чіткою прихильністю дати народу Шотландії вибір стати незалежною країною".

Вона сказала у вівторок, що шотландський парламент має "безперечний демократичний мандат" на голосування. Партія Стерджен очолює більшість у шотландському парламенті, яка виступає за незалежність, разом із шотландською партією зелених.

Вона закликала уряд Бориса Джонсона видати спеціальний наказ, який дозволить провести юридично обов'язковий референдум про незалежність. Вона додала, що готова обговорити умови з Джонсоном.

Офіс Джонсона знову відхилив пропозицію.

"Позиція уряду Британії полягає в тому, що зараз не час говорити про ще один референдум", - сказав речник Джонсона.

Теми: Велика Британіяреферендум
Головне сьогодні

Україна отримала від партнерів 10% необхідної допомоги – Міноборони

фотоВ Одесі повістки до військкомату видавали на пляжі

США допоможуть у побудові тимчасових зерносховищ для вивезення зерна з України – Байден

оновленоВибухи на Львівщині й Тернопільщині: кількість постраждалих зросла до шести

ППО, а не ПРО: Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити

Зеленський на питання, чи буде Україна обстрілювати РФ: "Ми не терористи"

Усі новини...
Велика Британія
Британська розвідка: Росія може мати проблеми з поповненням запасів зброї
Британці, що працюють у структурах ЄС, судяться з Єврокомісією через дискримінацію
Британія різко збільшила обсяги поставок газу до ЄС
Останні новини
23:51
Польща частково скасувала судову реформу, через яку її позбавили грошей ЄС
23:38
Ліга націй: збірна України з футболу розходиться миром з Ірландією
23:28
ЄСПЛ в останній момент заблокував вивезення шукачів притулку у Британії до Руанди
23:11
Провладний телеканал Грузії провів маніпулятивне опитування про війну в Україні
22:53
Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців
22:47
Зеленський: Донбаський напрямок – ключовий, на півдні продовжуємо тиснути
22:34
У Латвії хочуть заборонити РФ і Білорусі володіти важливими підприємствами
22:33
У Wells Fargo прогнозують, що євро протягом місяця зрівняється з доларом
22:28
Шварценеггер розкритикував європейців, які купують газ РФ: "Ми фінансуємо війну"
22:24
Донеччина: за добу Росія вбила 3 і поранила 4 цивільних
Усі новини...