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Лідерка Шотландії почала кампанію за другий референдум про незалежність

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 17:17

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен у вівторок розпочала свою кампанію за другий референдум про незалежність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Стерджен, яка очолює Шотландську національну партію, а також уряд у Шотландії, сказала, що настав час переглянути це питання, щоб Шотландія вийшла зі Сполученого Королівства.

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"Після всього, що сталося — Brexit, COVID, Борис Джонсон — настав час викласти інше та краще бачення", — сказала вона, опублікувавши перший із серії урядових документів, що викладають аргументи на користь незалежності.

Шотландія відхилила незалежність на референдумі 2014 року, 55% виборців заявили, що хочуть залишитися у складі Сполученого Королівства.

Стерджен заявила, що хоче провести нове голосування про незалежність до кінця 2023 року. Для цього потрібне зелене світло від уряду Британії, який виступає проти нового референдуму.

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Але Стерджен стверджує, що з 2014 року ситуація змінилася, найголовніше через вихід Британії з Європейського Союзу, проти чого виступає більшість людей у ​​Шотландії.

Якби ми знали в 2014 році все, що знаємо зараз про шлях, яким пішла Велика Британія, я не сумніваюся, що тоді Шотландія проголосувала б "за", — сказала Стерджен.

Стерджен сказала, що коли вона була переобрана першим міністром минулого року, вона була "з чіткою прихильністю дати народу Шотландії вибір стати незалежною країною".

Вона сказала у вівторок, що шотландський парламент має "безперечний демократичний мандат" на голосування. Партія Стерджен очолює більшість у шотландському парламенті, яка виступає за незалежність, разом із шотландською партією зелених.

Вона закликала уряд Бориса Джонсона видати спеціальний наказ, який дозволить провести юридично обов'язковий референдум про незалежність. Вона додала, що готова обговорити умови з Джонсоном.

Офіс Джонсона знову відхилив пропозицію.

"Позиція уряду Британії полягає в тому, що зараз не час говорити про ще один референдум", - сказав речник Джонсона.

Теми: Велика Британіяреферендум
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