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Лидер Шотландии начала кампанию за второй референдум о независимости

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 17:17

Первый министр Шотландии Никола Стерджен во вторник начала кампанию за второй референдум о независимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию, а также правительство Шотландии, сказала, что пора пересмотреть этот вопрос, чтобы Шотландия вышла из Соединенного Королевства.

"После всего, что произошло — Brexit, COVID, Борис Джонсон — пора изложить другое и лучшее видение", — сказала она, опубликовав первый из серии правительственных документов, излагающих аргументы в пользу независимости.

Шотландия отвергла независимость на референдуме 2014 года, 55% избирателей заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.

Стерджен заявила, что хочет провести новое голосование о независимости до конца 2023 года. Для этого нужен зеленый свет от правительства Британии, которое выступает против нового референдума.

Но Стерджен утверждает, что с 2014 года ситуация изменилась, самое главное - из-за выхода Великобритании из Европейского Союза, против чего выступают большинство людей в Шотландии.

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"Если бы мы знали в 2014 году все, что знаем сейчас о пути, по которому пошла Великобритания, я не сомневаюсь, что тогда Шотландия проголосовала бы "за", - сказала Стерджен.

Стерджен сказала, что когда она была переизбрана первым министром в прошлом году, она была "с четкой приверженностью дать народу Шотландии выбор стать независимой страной".

Она сказала во вторник, что у шотландского парламента "бесспорный демократический мандат" на голосование. Партия Стерджен возглавляет большинство в шотландском парламенте, выступая за независимость вместе с шотландской Партией зеленых.

Она призвала правительство Бориса Джонсона издать специальный приказ, позволяющий провести юридически обязательный референдум о независимости. Она добавила, что готова обсудить условия с Джонсоном.

Офис Джонсона снова отклонил предложение.

"Позиция правительства Британии состоит в том, что сейчас не время говорить о еще одном референдуме", - сказал спикер Джонсона.

Темы: Великобританияреферендум
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