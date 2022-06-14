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Зеленський у будь-який момент готовий говорити з Путіним про закінчення війни

Катерина ТищенкоВівторок, 14 червня 2022, 17:19
Зеленський у будь-який момент готовий говорити з Путіним про закінчення війни
Володимир Зеленський під час пресконференції для данських ЗМІ, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в будь-який момент готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним із посередниками або без них щодо закінчення війни й виходу російських військ із українських територій.

Джерело: Зеленський під час онлайн-пресконференції для представників данських ЗМІ

Пряма мова: "Якщо Росія хоче закінчити війну, тому що вони в медіа саме так про це говорять, я їм не вірю, але щоб вони показали, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин без України про Україну неможливий. Тому ці перемовини повинні бути прямі.

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Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників – мені, чесно кажучи, все одно, якщо РФ готова закінчити війну, а значить, вийти з наших територій. В будь-який момент до такого формату я особисто готовий".

Деталі: При цьому він підкреслив, що "сьогодні тільки президент Путін вирішує, російська армія зупиниться або ні, тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує абсолютно все за громадян РФ і за військових РФ".

Президент зазначив, що щодня підтримка українським суспільством будь-якого діалогу з Росією зменшується, бо "віри немає".

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"Але я вважаю, що, як би не було складно, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну", – сказав він.

Зеленський також висловив переконання, що, якщо росіянам вдасться підкорити Україну, вони підуть далі.

"Впевнений, що якщо Україна не буде міцною, вони далі і підуть. Київ – це не фініш у їх бажаному марафоні, це потужний був для них початок. Але ми показали свою міцність. І зараз дуже важливо, щоб цю міцність разом з нами показували наші західні партнери", – наголосив він.

Теми: ЗеленськийПутінпереговоривійна
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