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Зеленский в любой момент готов говорить с Путиным об окончании войны

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 17:19
Зеленский в любой момент готов говорить с Путиным об окончании войны
Владимир Зеленский во время пресс-конференции для датских СМИ, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в любой момент готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным с посредниками или без них об окончании войны и выходе российских войск с украинских территорий.

Источник: Зеленский во время онлайн-пресс-конференции для представителей датских СМИ

Прямая речь: "Если Россия хочет закончить войну, потому что они в медиа именно так об этом говорят, я им не верю, но чтобы они показали, что они действительно этого хотят, они должны сесть за стол переговоров. Стол переговоров без Украины об Украине невозможен. Потому эти переговоры должны быть прямые.

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Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников – мне, честно говоря, все равно, если РФ готова закончить войну, а значит, выйти из наших территорий. В любой момент к такому формату я лично готов".

Детали: При этом он подчеркнул, что "сегодня только президент Путин решает, российская армия остановится или нет, потому что на территории России есть один человек, решающий абсолютно все за граждан РФ и военных РФ".

Президент отметил, что ежедневно поддержка украинским обществом любого диалога с Россией уменьшается, потому что "веры нет".

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"Но я считаю, что, как бы ни было сложно, нужно использовать все возможности, чтобы прекратить войну", – сказал он.

Зеленский также убежден, что, если россиянам удастся покорить Украину, они пойдут дальше.

"Уверен, что, если Украина не будет крепкой, они дальше и пойдут. Киев – это не финиш в их желанном марафоне, это мощное было для них начало. Но мы показали свою крепость. И сейчас очень важно, чтобы эту крепость вместе с нами показывали наши западные партнеры", – подчеркнул он.

Темы: ЗеленскийПутинпереговорывойна
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