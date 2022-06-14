Зеленський пояснив Данії, чому важливо підтримати кандидатський статус України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський закликав Данію підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС, оскільки це є одним із ключових чинників об’єднання українського народу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський заявив в інтерв’ю данським ЗМІ у вівторок.

Глава держави наголосив на важливості підтримки України Данією у війні з Росією – зокрема, військової.

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"Є один фактор, який дуже важливий, де Данія гратиме одну з ключових ролей. Це – європейська перспектива для нашої держави, а саме кандидатство на члени Європейського Союзу. Тут я дуже хотів би, щоб Данія була б такою ж потужною і об’єднаною з іншими європейськими державами щодо нашого членства в ЄС", – зазначив Зеленський.

Він визнав, що в Данії панує скепсис щодо можливого надання кандидатського статусу для України.

"Але як я вже неодноразово казав: те, що виглядає в Європі технічно – це, наприклад, кандидатство, тому що до членства в ЄС ще треба пройти шлях – в Україні виглядає по-іншому. Для нас це один із факторів міцності нашої держави, мотивації нашого народу, нашої армії. А отже, ще раз – один із ключових факторів об’єднання нашого народу проти агресії Росії", – наголосив він.

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Неофіційно відомо, що Данія - одна з країн, які перед висновком Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС та самітом, на якому Україна може отримати статус кандидата, вагаються щодо його надання.

Глава МЗС Єппе Кофод нещодавно заявив, що Данія підтримує європейське прагнення України, але рішення щодо надання статусу кандидата буде ухвалювати після висновку Європейської комісії.

Крім того, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква прибув з візитом до Данії.

Дивіться відео "Європейської правди" з поясненням, як рішення щодо членства України в ЄС залежить від Балкан: Україна - кандидат на членство в ЄС? Головні виклики та перепони до нового статусу

Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України.