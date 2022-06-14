Зеленский объяснил Дании, почему важно поддержать кандидатский статус Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский призвал Данию поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, поскольку это один из ключевых факторов объединения украинского народа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский заявил в интервью датским СМИ во вторник.

Глава государства отметил важность поддержки Украины Данией в войне с Россией – в частности, военной.

Реклама:

"Есть один фактор, который очень важен, где Дания будет играть одну из ключевых ролей. Это – европейская перспектива для нашего государства, а именно кандидатство в члены Европейского Союза. Здесь я бы очень хотел, чтобы Дания была такой же мощной и объединенной с другими европейскими государствами в вопросе нашего членства в ЕС", – отметил Зеленский.

Он признал, что в Дании царит скепсис по поводу возможного предоставления кандидатского статуса для Украины.

"Но этот момент, как я уже неоднократно говорил: то, что выглядит в Европе технически – это, например, кандидатство, потому что к членству в ЕС еще предстоит пройти путь – в Украине выглядит по-другому. Для нас это один из факторов прочности нашего государства, мотивации нашего народа, нашей армии. А значит, еще раз – один из ключевых факторов объединения нашего народа против агрессии России", – подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Неофициально известно, что Дания - одна из стран, которые перед выводом Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС и саммитом, на котором Украина может получить статус кандидата, колеблются по поводу его предоставления.

Глава МИД Еппе Кофод недавно заявил, что Дания поддерживает европейское стремление Украины, но решение о предоставлении статуса кандидата будет принимать после вывода Европейской комиссии.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква прибыл с визитом в Данию.

Смотрите видео "Европейской правды" с объяснением, как решение о членстве Украины в ЕС зависит от Балкан: Украина - кандидат на членство в ЕС? Главные вызовы и препятствия новому статусу

Читайте больше в статье Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине