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Зеленський на питання, чи буде Україна обстрілювати РФ: "Ми не терористи"

Мазуренко Альона Вівторок, 14 червня 2022, 18:03
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації. 

Джерело: Зеленський під час онлайн-пресконференції для представників данських ЗМІ

У Зеленського запитали, чи буде України обстрілювати територію Росії, якщо на це погодиться Захід. 

Пряма мова: "Ні. Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні здорові люди.

Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу". 

Деталі: Президент пояснив, що в Україні є місця, де зосереджені українські захисники на відстані понад 100 км від російських окупантів.

Тому, за словами Зеленського, Україні потрібна відповідна зброя, котра б діставала до загарбників на таку дистанцію.

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Пряма мова: "Ми не можемо просто віддавати людей... Я дуже хочу, щоб вони воювали і повернулись додому.

Нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. Зброя, яка працює на таку відстань. 

Ми працюємо на окупованій нашій землі, а не на території російської держави". 

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяобстріл
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Зеленський на питання, чи буде Україна обстрілювати РФ: "Ми не терористи"

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