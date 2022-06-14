Зеленський на питання, чи буде Україна обстрілювати РФ: "Ми не терористи"
Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації.
Джерело: Зеленський під час онлайн-пресконференції для представників данських ЗМІ
У Зеленського запитали, чи буде України обстрілювати територію Росії, якщо на це погодиться Захід.
Пряма мова: "Ні. Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні здорові люди.
Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу".
Деталі: Президент пояснив, що в Україні є місця, де зосереджені українські захисники на відстані понад 100 км від російських окупантів.
Тому, за словами Зеленського, Україні потрібна відповідна зброя, котра б діставала до загарбників на таку дистанцію.
Пряма мова: "Ми не можемо просто віддавати людей... Я дуже хочу, щоб вони воювали і повернулись додому.
Нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. Зброя, яка працює на таку відстань.
Ми працюємо на окупованій нашій землі, а не на території російської держави".