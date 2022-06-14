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Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать РФ: "Мы не террористы"

Алена МазуренкоВторник, 14 июня 2022, 18:03
Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать РФ: Мы не террористы
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.

Источник: Зеленский во время онлайн-прессконференции для представителей датских СМИ

У Зеленского спросили, будет ли Украина обстреливать территорию России, если на это согласится Запад.

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Прямая речь: "Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди.

Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство".

Детали: Президент объяснил, что в Украине есть места, где сосредоточены украинские защитники на расстоянии более 100 км от российских оккупантов.

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Поэтому, по словам Зеленского, Украине нужно соответствующее оружие, которое бы доставало до захватчиков на такую ​​дистанцию.

Прямая речь: "Мы не можем просто отдавать людей... Я очень хочу, чтобы они воевали и вернулись домой.

Нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию. Оружие, работающее на такое расстояние.

Мы работаем на оккупированной нашей земле, а не на территории российского государства".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияобстрел
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