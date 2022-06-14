Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать РФ: "Мы не террористы"

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.

Источник: Зеленский во время онлайн-прессконференции для представителей датских СМИ

У Зеленского спросили, будет ли Украина обстреливать территорию России, если на это согласится Запад.

Реклама:

Прямая речь: "Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди.

Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство".

Детали: Президент объяснил, что в Украине есть места, где сосредоточены украинские защитники на расстоянии более 100 км от российских оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому, по словам Зеленского, Украине нужно соответствующее оружие, которое бы доставало до захватчиков на такую ​​дистанцию.

Прямая речь: "Мы не можем просто отдавать людей... Я очень хочу, чтобы они воевали и вернулись домой.

Нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию. Оружие, работающее на такое расстояние.

Мы работаем на оккупированной нашей земле, а не на территории российского государства".