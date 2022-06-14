Росіяни захопили Херсонський університет і викрали проректора – ЗМІ

Російські військові в окупованому Херсоні викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, також колаборанти виламали двері до кабінету ректора.

Джерело: МОСТ, ректор ХДУ Олександр Співаковський у Facebook

Деталі: Як повідомило джерело видання в університеті, колаборантки Тетяна Томіліна та Тетяна Кузміч разом із двома озброєними військовими РФ зайшли до Херсонського державного університету. Вони виламали двері до кабінету ректора.

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Видання має інформацію, що саме Томіліну хочуть "призначити" ректоркою вишу.

Після цього, за словами очевидців, Томіліна дала команду озброєним людям схопити проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Його схопили біля гуртожитку вишу й вивезли у невідомому напрямку.

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Колеги Вінника підтвердили МОСТу затримання і додали, що він має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги.

Разом з тим, ректор ХДУ Олександр Співаковський у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook повідомив, що захоплення університету "жодним чином не впливає на освітній процес, який триває у дистанційному форматі".

Він повідомив, що ще у квітні центр управління Херсонського державного університету був тимчасово перенесений у Івано-Франківськ. "І саме тому у нас є можливість продовжити освітній процес, виплачувати заробітні плати та стипендії, замовляти та друкувати дипломи українського зразка", - зазначив він.