Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне захватили Херсонский университет и похитили проректора – СМИ

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 18:11
Россияне захватили Херсонский университет и похитили проректора – СМИ
Максим Винник, фото: МОСТ

Российские военные в оккупированном Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, также коллаборанты выломали двери в кабинет ректора.

Источник: МОСТ, ректор ХГУ Александр Спиваковский в Facebook

Детали: Как сообщил источник в университете, коллаборантки Татьяна Томилина и Татьяна Кузмич вместе с двумя вооруженными военными РФ зашли в Херсонский государственный университет. Они выломали дверь в кабинет ректора.

Реклама:

Издание располагает информацией, что именно Томилину хотят "назначить" ректором вуза.

После этого, по словам очевидцев, Томилина дала команду вооруженным людям схватить проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Его схватили возле общежития вуза и вывезли в неизвестном направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Коллеги Винника подтвердили МОСТу задержание и добавили, что он имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.

Вместе с тем, ректор ХГУ Александр Спиваковский в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил, что захват университета "никак не влияет на образовательный процесс, который продолжается в дистанционном формате".

Он сообщил, что еще в апреле центр управления Херсонского государственного университета был временно перенесен в Ивано-Франковск. "И именно поэтому у нас есть возможность продолжить образовательный процесс, выплачивать заработные платы и стипендии, заказывать и печатать дипломы украинского образца", - отметил он.

Темы: Херсонобразованиеколлаборационизмоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: