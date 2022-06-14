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Россияне захватили Херсонский университет и похитили проректора – СМИ

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 18:11
Максим Винник, фото: МОСТ

Российские военные в оккупированном Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, также коллаборанты выломали двери в кабинет ректора.

Источник: МОСТ, ректор ХГУ Александр Спиваковский в Facebook

Детали: Как сообщил источник в университете, коллаборантки Татьяна Томилина и Татьяна Кузмич вместе с двумя вооруженными военными РФ зашли в Херсонский государственный университет. Они выломали дверь в кабинет ректора.

Издание располагает информацией, что именно Томилину хотят "назначить" ректором вуза.

После этого, по словам очевидцев, Томилина дала команду вооруженным людям схватить проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Его схватили возле общежития вуза и вывезли в неизвестном направлении.

Коллеги Винника подтвердили МОСТу задержание и добавили, что он имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.

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Вместе с тем, ректор ХГУ Александр Спиваковский в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил, что захват университета "никак не влияет на образовательный процесс, который продолжается в дистанционном формате".

Он сообщил, что еще в апреле центр управления Херсонского государственного университета был временно перенесен в Ивано-Франковск. "И именно поэтому у нас есть возможность продолжить образовательный процесс, выплачивать заработные платы и стипендии, заказывать и печатать дипломы украинского образца", - отметил он.

Темы: Херсонобразованиеколлаборационизмоккупация
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