У тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці чути вибухи і пожежа

Очевидці публікують у соцмережах фото і відео великої пожежі з чорним димом в тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці, що на Херсонщині.

Джерело: очевидці у соцмережах

Деталі: Офіційної інформації про вибухи і пожежу у тимчасово окупованому населеному пункті наразі немає.

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Водночас користувачі у соцмережах повідомляють, що українські захисники знищили склад боєприпасів російських загарбників.

Зокрема, на опублікованих відео чутно детонацію боєприпасів.