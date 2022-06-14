У тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці чути вибухи і пожежа
Вівторок, 14 червня 2022, 19:19
Очевидці публікують у соцмережах фото і відео великої пожежі з чорним димом в тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці, що на Херсонщині.
Джерело: очевидці у соцмережах
Деталі: Офіційної інформації про вибухи і пожежу у тимчасово окупованому населеному пункті наразі немає.
Реклама:
Водночас користувачі у соцмережах повідомляють, що українські захисники знищили склад боєприпасів російських загарбників.
Зокрема, на опублікованих відео чутно детонацію боєприпасів.
ВІДЕО ДНЯ