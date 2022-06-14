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У тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці чути вибухи і пожежа

Мазуренко Альона Вівторок, 14 червня 2022, 19:19
скриншот

Очевидці публікують у соцмережах фото і відео великої пожежі з чорним димом в тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці, що на Херсонщині.

Джерело: очевидці у соцмережах

Деталі: Офіційної інформації про вибухи і пожежу у тимчасово окупованому населеному пункті наразі немає.

Водночас користувачі у соцмережах повідомляють, що українські захисники знищили склад боєприпасів російських загарбників.

Зокрема, на опублікованих відео чутно детонацію боєприпасів.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійнавибух
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