Во временно захваченной россиянами Новой Каховке слышны взрывы и пожар

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео большого пожара с черным дымом во временно оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области.

Источник: очевидцы в соцсетях

Детали: Официальной информации о взрывах и пожаре во временно оккупированном населенном пункте пока нет.

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В то же время, пользователи в соцсетях сообщают, что украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков.

В частности, на опубликованных видео слышна детонация боеприпасов.