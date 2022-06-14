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Во временно захваченной россиянами Новой Каховке слышны взрывы и пожар

Алена МазуренкоВторник, 14 июня 2022, 19:19
Во временно захваченной россиянами Новой Каховке слышны взрывы и пожар
скриншот

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео большого пожара с черным дымом во временно оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области.

Источник: очевидцы в соцсетях

Детали: Официальной информации о взрывах и пожаре во временно оккупированном населенном пункте пока нет.

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В то же время, пользователи в соцсетях сообщают, что украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков.

В частности, на опубликованных видео слышна детонация боеприпасов.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойнавзрыв
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