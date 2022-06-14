Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Во временно захваченной россиянами Новой Каховке слышны взрывы и пожар

Мазуренко Алена Вторник, 14 июня 2022, 19:19
скриншот

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео большого пожара с черным дымом во временно оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области.

Источник: очевидцы в соцсетях

Детали: Официальной информации о взрывах и пожаре во временно оккупированном населенном пункте пока нет.

В то же время, пользователи в соцсетях сообщают, что украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков.

В частности, на опубликованных видео слышна детонация боеприпасов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьоккупациявойнавзрыв
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов

Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи – Минобороны

фотоВ Одессе повестки в военкомат выдавали на пляже

США помогут в построении временных зернохранилищ для вывоза зерна из Украины – Байден

обновленоВзрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

ПВО, а не ПРО: Воздушные силы объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить

Все новости...
Херсонская область
Суд запретил две партии херсонских коллаборантов
Оккупанты не могут набрать "народную милицию" из местных, вербуют несовершеннолетних - ЦНС
На Херсонщине детский врач слил оккупантам данные о сотрудниках полиции - ОГП
Последние новости
02:48
Россия уже готова призывать лиц с "легкими проступками" – американские эксперты
01:50
Враг переформатировал корабельную группировку в Черном море – ОК "Юг"
01:21
Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов
00:38
Новости 14 июня: Сбербанк остался без SWIFT, приближение транспортного безвиза с ЕС
23:51
Польша частично отменила судебную реформу, из-за которой ее лишили денег ЕС
23:38
Лига наций: сборная Украины по футболу расходится миром с Ирландией
23:28
ЕСПЧ в последний момент заблокировал вывоз искателей убежища в Британии в Руанду
23:11
Провластный телеканал Грузии провел манипулятивный опрос о войне в Украине
22:53
После сообщений о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов
22:47
Зеленский: Донбасское направление – ключевое, на юге продолжаем давить
Все новости...