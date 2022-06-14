Во временно захваченной россиянами Новой Каховке слышны взрывы и пожар
Вторник, 14 июня 2022, 19:19
Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео большого пожара с черным дымом во временно оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области.
Источник: очевидцы в соцсетях
Детали: Официальной информации о взрывах и пожаре во временно оккупированном населенном пункте пока нет.
В то же время, пользователи в соцсетях сообщают, что украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков.
В частности, на опубликованных видео слышна детонация боеприпасов.
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