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Путін все ще хоче всю Україну, але не досягне мети - Пентагон

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 19:59
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент Росії Владімір Путін, ймовірно, як і раніше, хоче захопити значну частину, якщо не всю Україну.

Про це заявив у вівторок заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я все ще думаю, що він має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. При цьому я не думаю, що він може досягти цієї мети", - сказав Кал, виступаючи на заході, організованому Центром нової американської безпеки.

"Вони можуть досягти тактичних успіхів де-не-де. Українці тримаються. Я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей", - додав заступник міністра оборони США.

3 червня розвідка Британії констатувала, що за 100 днів свого вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні, але має тактичні успіхи.

Британська розвідка також вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей.

Теми: ПутінСШАвійна
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