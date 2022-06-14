Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин все еще хочет всю Украину, но не достигнет цели – Пентагон

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 19:59
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин, вероятно, по-прежнему хочет захватить значительную часть, если не всю Украину.

Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он не может достичь этой цели", - сказал Кал, выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.

"Они могут добиться тактических успехов кое-где. Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей", - добавил замминистра обороны США.

3 июня разведка Британии констатировала, что за 100 дней своего вторжения Россия не смогла добиться ни одной стратегической цели в Украине, но имеет тактические успехи.

Британская разведка также считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

Темы: ПутинСШАвойна
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов

Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи – Минобороны

фотоВ Одессе повестки в военкомат выдавали на пляже

США помогут в построении временных зернохранилищ для вывоза зерна из Украины – Байден

обновленоВзрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

ПВО, а не ПРО: Воздушные силы объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить

Все новости...
Путин
Зеленский в любой момент готов говорить с Путиным об окончании войны
Путин уволил предательницу Поклонскую с новой должности
Фанат Путина Земмур провалился на парламентских выборах во Франции
Последние новости
02:48
Россия уже готова призывать лиц с "легкими проступками" – американские эксперты
01:50
Враг переформатировал корабельную группировку в Черном море – ОК "Юг"
01:21
Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов
00:38
Новости 14 июня: Сбербанк остался без SWIFT, приближение транспортного безвиза с ЕС
23:51
Польша частично отменила судебную реформу, из-за которой ее лишили денег ЕС
23:38
Лига наций: сборная Украины по футболу расходится миром с Ирландией
23:28
ЕСПЧ в последний момент заблокировал вывоз искателей убежища в Британии в Руанду
23:11
Провластный телеканал Грузии провел манипулятивный опрос о войне в Украине
22:53
После сообщений о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов
22:47
Зеленский: Донбасское направление – ключевое, на юге продолжаем давить
Все новости...