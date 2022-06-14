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Путин все еще хочет всю Украину, но не достигнет цели – Пентагон

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 19:59
Путин все еще хочет всю Украину, но не достигнет цели – Пентагон
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин, вероятно, по-прежнему хочет захватить значительную часть, если не всю Украину.

Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он не может достичь этой цели", - сказал Кал, выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.

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"Они могут добиться тактических успехов кое-где. Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей", - добавил замминистра обороны США.

3 июня разведка Британии констатировала, что за 100 дней своего вторжения Россия не смогла добиться ни одной стратегической цели в Украине, но имеет тактические успехи.

Британская разведка также считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

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Темы: ПутинСШАвойна
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