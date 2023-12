Посол Словенії повернувся до Києва

Посол Словенії в Україні Томаж Менцін, який на початку війни залишив українську столицю, повернувся до Києва.

Про це повідомило посольство Словенії в Україні, пише "Європейська правда".

Ambassador of Slovenia to Ukraine Tomaž Mencin has returned to @Kyiv. Slovenia is supporting #Ukraine and its brave people in their fight for #freedom & democracy #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Hgz8RdP21Z

