Посол Словении вернулся в Киев

Посол Словении в Украине Томаж Менцин, в начале войны покинувший украинскую столицу, вернулся в Киев.

Об этом сообщило посольство Словении в Украине, пишет "Европейская правда".

Ambassador of Slovenia to Ukraine Tomaž Mencin has returned to @Kyiv. Slovenia is supporting #Ukraine and its brave people in their fight for #freedom & democracy #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Hgz8RdP21Z — Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) June 14, 2022

"Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее храбрый народ в борьбе за свободу и демократию", - говорится в сообщении посольства во вторник.

Менцин в начале войны уехал из Киева и продолжал свою работу из города Жешув.

С конца марта словенская дипломатическая миссия в Киеве работала на уровне временного поверенного в делах с полными полномочиями на время чрезвычайной ситуации.

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Временным поверенным в делах Словении в Украине стал Боштьян Лесяк, подполковник словенской армии, который был гражданским членом наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине в период с 2015 по 2019 год.