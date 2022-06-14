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Посол Словении вернулся в Киев

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 20:26
Посол Словении вернулся в Киев
фото из Twitter посольства

Посол Словении в Украине Томаж Менцин, в начале войны покинувший украинскую столицу, вернулся в Киев.

Об этом сообщило посольство Словении в Украине, пишет "Европейская правда".

"Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее храбрый народ в борьбе за свободу и демократию", - говорится в сообщении посольства во вторник.

Менцин в начале войны уехал из Киева и продолжал свою работу из города Жешув.

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С конца марта словенская дипломатическая миссия в Киеве работала на уровне временного поверенного в делах с полными полномочиями на время чрезвычайной ситуации.

Временным поверенным в делах Словении в Украине стал Боштьян Лесяк, подполковник словенской армии, который был гражданским членом наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине в период с 2015 по 2019 год.

Темы: СловенияКиевдипломатические отношения
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