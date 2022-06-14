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Литва передасть Україні боєприпаси для Bayraktar, на який збирали 5 млн євро всі охочі

Вівторок, 14 червня 2022, 21:07

Литва домовилася з компанією-виробником безпілотників Bayraktar про отримання додаткових боєприпасів до дрона, який передаватиметься Україні.

Про це у вівторок повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, пише "Європейська правда".

"Домовились про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", – зазначив Анусаускас у Twitter.

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Він не уточнив, про яку кількість боєприпасів ідеться.

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Як зазначає портал "Мілітарний", на фото, яке показав глава Міноборони Литви, зображено боєприпас MAM-L. Він має вагу 22 кг, з яких 10 кг припадає на бойову частину. Орієнтовна вартість MAM-L становить від 60 до 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, литовський журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника. 26 травня на її підтримку провели спеціальний ефір за участі топ-посадовців Литви та українського посла. 

Вже на другий день зібрана сума перетнула позначку у три мільйони. За словами Тапінаса, більшість внесків складають від декількох до 500 євро, кошти надходять і з Литви, і з інших країн.

До кампанії долучилася у тому числі експрезидентка Даля Грибаускайте; чинний президент Гітанас Науседа, прем'єрка Інгріда Шимоніте та міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас на своїх сторінках у соцмережах також закликали приєднуватися усіх небайдужих. 

28 травня стало відомо, що кампанія збору коштів на купівлю "Байрактара" для українських військових за три дні після старту зібрала майже усю необхідну суму.

Після цього Туреччина вирішила подарувати Литві безпілотник "Байрактар" для передачі українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 млн євро.

Андрюс Тапінас деталізував, що 1,5 млн євро із зібраної суми перерахують Міноборони Литви для того, щоб профінансувати боєприпаси для дрона, а ще 4,4 млн спрямують на іншу допомогу Україні. "Оскільки все це - ваші гроші, ми напевно проведемо опитування і вирішимо разом", - додав він.

У понеділок Тапінас заявив, що передасть Україні 110 антидронових гармат EDM4S.

Теми: Литвазброя
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