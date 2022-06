Литва передасть Україні боєприпаси для Bayraktar, на який збирали 5 млн євро всі охочі

Литва домовилася з компанією-виробником безпілотників Bayraktar про отримання додаткових боєприпасів до дрона, який передаватиметься Україні.

Про це у вівторок повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, пише "Європейська правда".

"Домовились про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", – зазначив Анусаускас у Twitter.

Він не уточнив, про яку кількість боєприпасів ідеться.

We agreed on the armament of the 🇱🇹🇺🇦 Bayraktar "Vanagas". ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W