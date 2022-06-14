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Литва передаст Украине боеприпасы для Bayraktar, на который собирали 5 млн евро все желающие

Вторник, 14 июня 2022, 21:07

Литва договорилась с компанией-производителем беспилотников Bayraktar о получении дополнительных боеприпасов к дрону, который будет передаваться Украине.

Об этом во вторник сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, пишет "Европейская правда".

"Договорились о вооружении литовско-украинского беспилотника Bayraktar Vanagas. Боеприпасы поступят вовремя! Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы", – отметил Анусаускас в Twitter.

Он не уточнил, о каком количестве боеприпасов идет речь.

Как отмечает портал "Милитарный", на фото, показанном главой Минобороны Литвы, изображен боеприпас MAM-L. Он весит 22 кг, из которых 10 кг приходится на боевую часть. Примерная стоимость MAM-L составляет от 60 до 100 тысяч долларов.

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Напомним, литовский журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя. 26 мая в ее поддержку провели специальный эфир с участием топ-чиновников Литвы и украинского посла.

Уже на следующий день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона. По словам Тапинаса, большинство взносов составляет от нескольких до 500 евро, средства поступают и из Литвы, и из других стран.

К кампании присоединилась экспрезидент Даля Грибаускайте; действующий президент Гитанас Науседа, премьер Ингрида Шимоните и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своих страницах в соцсетях также призвали присоединяться всех небезразличных.

28 мая стало известно, что кампания по сбору средств на покупку "Байрактара" для украинских военных через три дня после старта собрала почти всю необходимую сумму.

После этого Турция решила подарить Литве беспилотник "Байрактар" для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 млн евро.

Андрюс Тапинас детализировал, что 1,5 млн евро из собранной суммы перечислят Минобороны Литвы для того, чтобы профинансировать боеприпасы для дрона, а еще 4,4 млн направят на другую помощь Украине. "Поскольку все это – ваши деньги, мы наверняка проведем опрос и решим вместе", - добавил он.

В понедельник Тапинас заявил, что передаст Украине 110 антидроновых пушек EDM4S.

Темы: Литваоружие
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