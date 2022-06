Литва передаст Украине боеприпасы для Bayraktar, на который собирали 5 млн евро все желающие

Литва договорилась с компанией-производителем беспилотников Bayraktar о получении дополнительных боеприпасов к дрону, который будет передаваться Украине.

Об этом во вторник сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, пишет "Европейская правда".

"Договорились о вооружении литовско-украинского беспилотника Bayraktar Vanagas. Боеприпасы поступят вовремя! Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы", – отметил Анусаускас в Twitter.

Он не уточнил, о каком количестве боеприпасов идет речь.

We agreed on the armament of the 🇱🇹🇺🇦 Bayraktar "Vanagas". ✅ Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W