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Білорусь задумалась про вступ у Шанхайську організацію співробітництва

Вівторок, 14 червня 2022, 22:05

Білорусь підготувала заявку на членство у Шанхайській організації співробітництва (ШОС).

Про це у вівторок заявив спеціальний представник президента РФ при ШОС Бахтієр Хакімов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

За словами Хакімова, про рішення Білорусі долучитися до ШОС він дізнався 8 червня від начальника головного управління МЗС Білорусі

"Він дав зрозуміти, що білоруська сторона звернеться з проханням оперативно прийняти їх у ШОС, і дала зрозуміти, що підготовлено пропозицію президенту щодо подання заявки до організації. Як сказав мій співрозмовник, ця заявка опрацьована у міжвідомчому форматі та схвалена кабінетом міністрів", – заявив він.

Шанхайська організація співробітництва була заснована у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизстаном та Узбекистаном. Штаб-квартира організації розташована в Пекіні, її робочими мовами є китайська та російська.

Білорусь разом із Монголією, Іраном та Афганістаном має статус спостерігача в ШОС.

У 2016 році Туреччина заявляла, що може стати членом ШОС.

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Єдине розширення організації сталося у 2017 році, коли до неї долучилися Індія та Пакистан.

Детальніше про це читайте у статті: Євразійська інтеграція змінює формат: що стане іншим з розширенням ШОС.

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