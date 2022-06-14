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Беларусь задумалась о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Вторник, 14 июня 2022, 22:05

Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом во вторник заявил специальный представитель президента РФ при ШОС Бахтиер Хакимов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

По словам Хакимова, о решении Беларуси присоединиться к ШОС он узнал 8 июня от начальника главного управления МИД Беларуси

"Он дал понять, что белорусская сторона обратится с просьбой оперативно принять их в ШОС, и дала понять, что подготовлено предложение президенту о подаче заявки в организацию. Как сказал мой собеседник, эта заявка проработана в межведомственном формате и одобрена кабинетом министров", – заявил он.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Штаб-квартира организации расположена в Пекине, ее рабочими языками являются китайский и русский.

Беларусь вместе с Монголией, Ираном и Афганистаном имеет статус наблюдателя в ШОС.

В 2016 году Турция заявляла, что может стать членом ШОС.

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Единственное расширение организации произошло в 2017 году, когда к ней присоединились Индия и Пакистан.

Детальнее об этом читайте в статье: Евразийская интеграция меняет формат: что изменится с расширением ШОС.

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