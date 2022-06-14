Донеччина: за добу Росія вбила 3 і поранила 4 цивільних
Вівторок, 14 червня 2022, 22:24
У вівторок внаслідок військових дій РФ на Донеччині загинули 3 мирних мешканців, іще 4 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 14 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.
Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області".
Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.
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