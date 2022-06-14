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Донетчина: за сутки Россия убила 3 ​​и ранила 4 гражданских

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 22:24
Донетчина: за сутки Россия убила 3 ​​и ранила 4 гражданских
графика из Telegram Кириленко

Во вторник в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 14 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Новоукраинке и 1 в Доброполье. Еще 4 человека получили ранения.

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Всего с 24 февраля от российских снарядов погибли уже более полутысячи гражданских в Донецкой области".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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