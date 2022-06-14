Шварценеггер розкритикував європейців, які купують газ РФ: "Ми фінансуємо війну"

Актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер розкритикував європейців, які продовжують купувати російські енергоносії і таким чином спонсорують війну проти України.

Джерело: Шварценеггер на кліматичній конференції Austrian World Summit

Пряма мова: "Подивіться на трагедію в Україні. Ми всі в жаху від того, що бачимо в новинах щовечора, але будьмо чесними.

1300 ракет, які Росія випустила за перші два місяці війни по Україні коштували 7,7 млрд євро. За цей же час Європа заплатила Росії 44 млрд євро за енергоносії.

Звичайно, росіяни засмучені тим, що втрачають всіх своїх солдатів і так багато техніки, танків літаків та іншого.

Але вони кажуть: "Гей, принаймні нам не потрібно платити за цю війну. Європейці шлють нам гроші. Вони платять за війну".

Хоч як на це не дививсь, на наших руках кров, бо ми фінансуємо війну. Ми маємо перестати брехати самим собі. Зараз у нас є всі необхідні технології, щоб залишити викопні енергоносії у минулому.

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Ми в боргу перед українськими дітьми в бомбосховищах.

Ми повинні зробити все можливе, щоб позбавитися нашої залежності від викопного палива.

Ми маємо бути частиною рішення, а не частиною проблеми. Поразка тут не варіант".

«Поразка – не вибір. Ми маємо стати частиною рішення, а не бути частиною проблеми». @Scwarzenegger доводить: справжній лідер – той, хто має велике серце, а не гаманець замість нього. Ми не можемо виправити минуле, але можемо побудувати майбутнє. Рішення – #ArmUkraineNow. pic.twitter.com/cOHhzNHD7l — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 14, 2022

У відповідь на слова Шварценеггера радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав забезпечити Україну необхідною зброєю для боротьби з російськими загарбниками.