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Шварценеггер раскритиковал европейцев, покупающих газ РФ: "Мы финансируем войну"

Алена МазуренкоВторник, 14 июня 2022, 22:28
Шварценеггер раскритиковал европейцев, покупающих газ РФ: Мы финансируем войну
скриншот

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал европейцев, которые продолжают покупать российские энергоносители и таким образом спонсируют войну против Украины.

Источник: Шварценеггер на климатической конференции Austrian World Summit

Прямая речь: "Посмотрите на трагедию в Украине. Мы все в ужасе от того, что видим в новостях каждый вечер, но будьте честны.

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1300 ракет, которые Россия выпустила за первые два месяца войны по Украине, стоили 7,7 млрд евро. За это время Европа заплатила России 44 млрд евро за энергоносители.

Конечно, россияне расстроены тем, что теряют всех своих солдат и так много техники, танков самолетов и прочего.

Но они говорят: "Эй, по крайней мере, нам не нужно платить за эту войну. Европейцы шлют нам деньги. Они платят за войну".

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Как ни на это не смотрел, на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Мы должны перестать лгать самим себе. Сейчас у нас все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемые энергоносители в прошлом.

Мы в долгу перед украинскими детьми в бомбоубежищах.

Мы должны сделать все возможное, чтобы избавиться от нашей зависимости от ископаемого топлива.

Мы должны быть частью решения, а не частью проблемы. Поражение здесь не вариант".

В ответ на слова Шварценеггера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал обеспечить Украину необходимым оружием для борьбы с российскими захватчиками.

Темы: газРосcияЕвропавойна
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