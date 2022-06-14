Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Донбаський напрямок – ключовий, на півдні продовжуємо тиснути

Катерина ТищенкоВівторок, 14 червня 2022, 22:47
Зеленський: Донбаський напрямок – ключовий, на півдні продовжуємо тиснути
Володимир Зеленський, фото ОП

Донбаський напрямок є ключовим для визначення домінування у війні найближчими тижнями, також ЗСУ тиснуть на окупантів на півдні з метою звільнити Херсон.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої – в Сєвєродонецьку та у всіх містах і громадах поруч, як і раніше. На жаль, є втрати, і вони болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматися саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Чим більше втрат отримає ворог саме там, тим менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію.

Реклама:

Тому донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями".

Деталі: Зеленський зазначив, що українські війська понесли "болісні втрати" і на Харківщині, де російська армія намагається посилити свої позиції.

"Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротись, жорстко битись за повну безпеку для Харкова та області", – наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

За словами президента, ЗСУ продовжують "тиснути на окупантів" на півдні України.

"Ключова мета – звільнення Херсона. Будемо рухатися до цього крок за кроком", – сказав Зеленський.

Теми: ЗеленськийДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: