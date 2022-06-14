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Зеленський: Донбаський напрямок – ключовий, на півдні продовжуємо тиснути

Катерина ТищенкоВівторок, 14 червня 2022, 22:47
Володимир Зеленський, фото ОП

Донбаський напрямок є ключовим для визначення домінування у війні найближчими тижнями, також ЗСУ тиснуть на окупантів на півдні з метою звільнити Херсон.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої – в Сєвєродонецьку та у всіх містах і громадах поруч, як і раніше. На жаль, є втрати, і вони болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматися саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Чим більше втрат отримає ворог саме там, тим менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію.

Тому донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями".

Деталі: Зеленський зазначив, що українські війська понесли "болісні втрати" і на Харківщині, де російська армія намагається посилити свої позиції.

"Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротись, жорстко битись за повну безпеку для Харкова та області", – наголосив він.

За словами президента, ЗСУ продовжують "тиснути на окупантів" на півдні України.

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"Ключова мета – звільнення Херсона. Будемо рухатися до цього крок за кроком", – сказав Зеленський.

Теми: ЗеленськийДонбасвійна
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