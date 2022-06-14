Зеленский: Донбасское направление – ключевое, на юге продолжаем давить

Донбасское направление является ключевым для определения доминирования в войне в ближайшие недели, также ВСУ давят на оккупантов на юге с целью освободить Херсон.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "За прошедшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло. Наиболее жестокие бои – в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше урона получит враг именно там, тем меньше сил у него будет, чтобы продолжать агрессию.

Поэтому донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели".

Детали: Зеленский отметил, что украинские войска понесли "болезненные потери" и в Харьковской области, где российская армия пытается усилить свои позиции.

"Бои за это направление продолжаются, и нужно еще бороться, жестко сражаться за полную безопасность для Харькова и области", – подчеркнул он.

По словам президента, ВСУ продолжают "давить на оккупантов" на юге Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Ключевая цель – освобождение Херсона. Будем двигаться к этому шаг за шагом", – сказал Зеленский.