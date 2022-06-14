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Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців

Альона Мазуренко Вівторок, 14 червня 2022, 22:53
Після повідомлень про нестачу Зеленський доручив Залужному перевірити забезпечення бійців
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський попросив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного перевірити, чи забезпечені українські захисники необхідними засобами захисту.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Попросив головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту.

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Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством.

І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.

На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання".

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Деталі: Зеленський також розповів, що 14 червня протиповітряній обороні вдалося збити частину російських ракет.

Проте є жертви та руйнування: "Удар був по Львівській і Тернопільській областях".

Пряма мова: "Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.

У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань".

Теми: ЗеленськийЗбройні силиЗалужнийзброя
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