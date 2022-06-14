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После сообщений о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов

Мазуренко Алена Вторник, 14 июня 2022, 22:53
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного проверить, обеспечены ли украинские защитники необходимыми средствами защиты.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты.

Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом.

И я ожидаю проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты.

На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки".

Детали: Зеленский также рассказал, что 14 июня противовоздушной обороне удалось сбить часть российских ракет.

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Однако есть жертвы и разрушения: "Удар был по Львовской и Тернопольской областям".

Прямая речь: "Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие.

У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства сейчас – самая большая в Европе потребность в таком оружии. Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий".

Темы: ЗеленскийВооруженные силыЗалужныйоружие
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