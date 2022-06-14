Провладний телеканал Грузії провів маніпулятивне опитування про війну в Україні

Грузинський провладний телеканал Imedi у понеділок показав результати опитування про ставлення грузин до війни в Україні, яке містило маніпулятивні запитання і було розкритиковане як таке, що нагадує російську пропаганду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Питання соціологічного дослідження, здійсненого Міжнародним центром дослідження громадської думки та бізнес-досліджень GORBI з 2 по 7 червня 2022 року, стосувалися переважно війни Росії проти України та політики чинної грузинської влади.

Приміром, питання №3 мало таке формулювання: "Чи згодні ви з політикою "Грузинської мрії" не втягувати Грузію в російсько-українську війну?" Майже 78% опитаних погодились, майже 21% відповів заперечно.

Питання №4 звучало так: "Якщо Захід попросить Грузію приєднатись до війни проти Росії, якою має бути позиція Грузії?" Переважна більшість (83,6%) вказали, що Грузія не повинна втягуватись у війну.

У респондентів також поцікавились, "хто найбільше зацікавлений у відкритті другого фронту в Грузії". Більшість (28,4%) назвали опозиційну партію "Єдиний національний рух", по 12,4% – Росію і США, ще 8,6% – уряд України.

Питання №6 мало таке формулювання: "Уряд "Грузинської мрії" не приєднався до економічних санкцій проти Росії, оскільки, на його думку, ці санкції не могли нашкодити Росії, але б нанесли серйозної шкоди економіці та населенню Грузії. Ви згодні з цим кроком?" 69,8% респондентів відповіли "так", не погодились 27,1%.

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Організація "Міжнародне товариство за чесні вибори і демократію" (ISFED) заявила, що дослідження GORBI є маніпулятивним та пропагандистським і має на мені "приховати чинну антизахідну риторику" уряду Грузії.

"Дане опитування поєднує низку прийомів і методів пропаганди, типових для авторитарних режимів, як-от введення страху, пропонування людям неіснуючого вибору, створення образу ворога, маніпуляція і введення в оману громадської думки", – зазначили в ISFED.

Там також вказали, що результати опитування GORBI активно поширювалися у Facebook через анонімні рекламні оголошення та сторінки, які раніше були помічені в дезінформаційних кампаніях.

Зазначимо, що опитування з'явилося після того, як минулого тижня вкрай критичну резолюцію щодо Грузії ухвалив Європарламент. У ній, зокрема, йдеться про політизоване правосуддя та міститься заклик до запровадження санкцій щодо засновника "Грузинської мрії", мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

Лідер правлячої "Грузинської мрії" побачив за критичною резолюцією Європарламенту спробу завадити Грузії отримати статус кандидата на членство у ЄС та "помсту" за небажання підтримати санкції проти Росії.