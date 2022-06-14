Провластный телеканал Грузии провел манипулятивный опрос о войне в Украине

Грузинский провластный телеканал Imedi в понедельник показал результаты опроса об отношении грузин к войне в Украине, который содержал манипулятивные вопросы и был раскритикован как напоминающий российскую пропаганду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вопросы социологического исследования, проведенного Международным центром исследования общественного мнения и бизнес-исследований GORBI со 2 по 7 июня 2022 года, касались преимущественно войны России против Украины и политики действующих грузинских властей.

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К примеру, вопрос №3 имел такую формулировку: "Согласны ли вы с политикой "Грузинской мечты" не втягивать Грузию в российско-украинскую войну?" Почти 78% опрошенных согласились, почти 21% ответили отрицательно.

Вопрос №4 звучал так: "Если Запад попросит Грузию присоединиться к войне против России, какой должна быть позиция Грузии?" Подавляющее большинство (83,6%) указали, что Грузия не должна втягиваться в войну.

У респондентов также поинтересовались, "кто больше всего заинтересован в открытии второго фронта в Грузии". Большинство (28,4%) назвали оппозиционную партию "Единое национальное движение", по 12,4% – Россию и США, еще 8,6% – правительство Украины.

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Вопрос №6 имел такую ​​формулировку: "Правительство "Грузинской мечты" не присоединилось к экономическим санкциям против России, поскольку, по его мнению, эти санкции не могли навредить России, но нанесли бы серьезный ущерб экономике и населению Грузии. Вы согласны с этим шагом?" " 69,8% респондентов ответили "да", не согласились 27,1%.

Организация "Международное общество за честные выборы и демократию" (ISFED) заявила, что исследование GORBI является манипулятивным и пропагандистским и имеет целью "скрыть действующую антизападную риторику" правительства Грузии.

"Данный опрос объединяет ряд приемов и методов пропаганды, типичных для авторитарных режимов, таких как введение страха, предложение людям несуществующего выбора, создание образа врага, манипуляция и введение в заблуждение общественного мнения", - отметили в ISFED.

Там также указали, что результаты опроса GORBI активно распространялись в Facebook через анонимные рекламные объявления и страницы, ранее замеченные в дезинформационных кампаниях.

Отметим, что опрос появился после того, как на прошлой неделе крайне критическую резолюцию по Грузии принял Европарламент. В ней, в частности, речь идет о политизированном правосудии и содержится призыв к введению санкций в отношении основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.

Лидер правящей "Грузинской мечты" увидел по критической резолюции Европарламента попытку помешать Грузии получить статус кандидата на членство в ЕС и "отмщение" за нежелание поддержать санкции против России.