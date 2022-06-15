Південь: ЗСУ знищили 60 одиниць ворожої техніки і 70 окупантів
За минулу добу на південних рубежах захисту українські військові знищили 70 загарбників і 60 одиниць ворожої техніки.
Джерело: ОК "Південь"
Пряма мова: "Окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар. Вранці ворожий гелікоптер збито нашим підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.
У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника".
"Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач нашими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70 рашистів та понад 60 одиниць ворожої техніки".
Деталі: На півдні України ЗСУ, зокрема, знищили:
- 1 гелікоптер,
- 1 самохідна гармата "Піон",
- 1 реактивна система залпового вогню "Град",
- 3 гаубиці 152 мм,
- 19 одиниць броньованої,
- 33 автомобільної,
- 4 – інженерної техніки.
Також знищено 2 склади боєприпасів.