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Південь: ЗСУ знищили 60 одиниць ворожої техніки і 70 окупантів

Ольга Глущенко Середа, 15 червня 2022, 01:21
українські військові, фото: ОК Південь

За минулу добу на південних рубежах захисту українські військові знищили 70 загарбників і 60 одиниць ворожої техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Пряма мова: "Окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар. Вранці ворожий гелікоптер збито нашим підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.

У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника".

"Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач нашими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70 рашистів та понад 60 одиниць ворожої техніки".

Деталі: На півдні України ЗСУ, зокрема, знищили:

  • 1 гелікоптер,
  • 1 самохідна гармата "Піон",
  • 1 реактивна система залпового вогню "Град",
  • 3 гаубиці 152 мм,
  • 19 одиниць броньованої,
  • 33 автомобільної,
  • 4 – інженерної техніки.

Також знищено 2 склади боєприпасів.

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