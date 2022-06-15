Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов

За прошедшие сутки на южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 70 захватчиков и 60 единиц вражеской техники.

Источник: ОК "Юг"

Прямая речь: "Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.

В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по составам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника".

"В целом за сутки, в результате выполнения огневых задач нашими подразделениями нанесены потери врагу в количестве 70 рашистов и более 60 единиц вражеской техники".

Детали: На юге Украины ВСУ, в частности, уничтожили:

1 вертолет,

1 самоходная пушка "Пион",

1 реактивная система залпового огня "Град",

3 гаубицы 152 мм,

19 единиц бронированной,

33 автомобильной,

4 – инженерной техники.

Также уничтожено 2 склада боеприпасов.