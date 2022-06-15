Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов
За прошедшие сутки на южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 70 захватчиков и 60 единиц вражеской техники.
Источник: ОК "Юг"
Прямая речь: "Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.
В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по составам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника".
"В целом за сутки, в результате выполнения огневых задач нашими подразделениями нанесены потери врагу в количестве 70 рашистов и более 60 единиц вражеской техники".
Детали: На юге Украины ВСУ, в частности, уничтожили:
- 1 вертолет,
- 1 самоходная пушка "Пион",
- 1 реактивная система залпового огня "Град",
- 3 гаубицы 152 мм,
- 19 единиц бронированной,
- 33 автомобильной,
- 4 – инженерной техники.
Также уничтожено 2 склада боеприпасов.