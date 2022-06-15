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Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов

Ольга ГлущенкоСреда, 15 июня 2022, 01:21
украинские военные, фото: ОК Юг

За прошедшие сутки на южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 70 захватчиков и 60 единиц вражеской техники.

Источник: ОК "Юг"

Прямая речь: "Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.

В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по составам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника".

"В целом за сутки, в результате выполнения огневых задач нашими подразделениями нанесены потери врагу в количестве 70 рашистов и более 60 единиц вражеской техники".

Детали: На юге Украины ВСУ, в частности, уничтожили:

  • 1 вертолет,
  • 1 самоходная пушка "Пион",
  • 1 реактивная система залпового огня "Град",
  • 3 гаубицы 152 мм,
  • 19 единиц бронированной,
  • 33 автомобильной,
  • 4 – инженерной техники.

Также уничтожено 2 склада боеприпасов.

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Темы: Вооруженные силывойна
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