Ворог переформатував корабельне угруповання в Чорному морі – ОК "Південь"

Росіяни вчергове переформатували свій флот у північно-західній частині Чорного моря

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано.

2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію".