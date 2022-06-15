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Ворог переформатував корабельне угруповання в Чорному морі – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 15 червня 2022, 01:50

Росіяни вчергове переформатували свій флот у північно-західній частині Чорного моря

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано.

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2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію".

Теми: Чорне моревійнаРосіяфлот
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