Ворог переформатував корабельне угруповання в Чорному морі – ОК "Південь"
Середа, 15 червня 2022, 01:50
Росіяни вчергове переформатували свій флот у північно-західній частині Чорного моря
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано.
Реклама:
2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію".