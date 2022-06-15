Враг переформатировал корабельную группировку в Черном море – ОК "Юг"
Среда, 15 июня 2022, 01:50
Россияне в очередной раз переформатировали свой флот в северо-западной части Черного моря
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована.
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2 ракетных корабля и 1 подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, 1 большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию".