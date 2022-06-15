Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Між Канадою і ЄС з’явився сухопутний кордон

Середа, 15 червня 2022, 06:22
фото: Getty Images

Канада і Данія досягли консенсусу в питанні щодо віддаленого острова Тартипалук (Ганс) в Арктиці.

Джерело: міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод під час спільної пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі, цитує Укрінформ

Пряма мова Кофода: "Сьогодні дійсно історичний день. Ми обговорювали суверенітет Тартипалука більше 50 років. Після активізації перемовин протягом останніх кількох років ми досягли рішення".

Деталі: Він висловив сподівання, що ці перемовини та дух угоди надихатимуть інших: "Це дуже необхідно у часи, коли повага до заснованого на правилах міжнародного порядку зазнає тиску".

У канадському МЗС уточнили, що укладена угода визначає не лише державну належність острова площею 1,3 кв. км, а також морський кордон на шельфі в межах 200 морських миль та континентальний шельф поза цією зоною.

Данія та Канада домовилися поділити острів по ущелині, яка розділяє його майже посередині. Таким чином у Канади з’явився сухопутний кордон з ЄС.

Острів Тартипалук не має жодного економічного значення: на ньому ніхто не мешкає, і навколо немає розвіданих корисних копалин.

ВІДЕО ДНЯ

Попри це Оттава та Копенгаген довгий час висували свої претензії на нього, періодично відправляючи військові та дослідницькі місії, які встановлювали національні прапори та залишали для наступників пляшку спиртного напою (канадського віскі або данського шнапсу).

Через це прикордонний спір отримав назву "війна віскі".

Слід додати, що морський кордон між Канадою та Данією – найдовший у світі.

Теми: КанадаДаніяЄСкордон
Головне сьогодні

Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно

Байден у розмові з Зеленським підтвердив виділення Україні $1 млрд військової допомоги

Поліція запобігла теракту проти керівництва України – Єнін

Молдова і Грузія приєдналися до зустрічі формату "Рамштайн" щодо зброї для України

Токаєв запевнив, що не буде порушувати санкції в ході співпраці з Росією

В ОП відповіли Медведєву: Україна була, є і буде

Усі новини...
Канада
Переможець лотереї у Канаді віддасть частину 70-мільйонного виграшу на відбудову України
Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазового сектору РФ
У Канаді приземлився літак із 170 українськими біженцями
Останні новини
20:19
В анексованому Криму ремонтують найстарішу російську субмарину – ЗМІ
20:10
Окупанти готуються вивозити крадені українські товари через порт Херсон
19:56
Макрон, Драгі і Шольц таки приїдуть у Київ перед ключовим рішенням про статус кандидата - FT
19:53
Лише 8% шкіл мають укриття, які є обов’язковою умовою для очного навчання – омбудсмен
19:45
Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно
19:45
Байден у розмові з Зеленським підтвердив виділення Україні $1 млрд військової допомоги
19:42
"Яка денацифікація? Кого денацифікувати?": Мер Павлограда про життя міста під час війни
19:41
Збитки агросектору від війни перевищили $4 мільярди
19:30
Росіяни звозять у Бєлгород медпрацівників з інших регіонів, щоб лікували військових – Генштаб
19:29
З Академії наук вигнали вчених з РФ та Азарова
Усі новини...