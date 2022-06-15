Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Между Канадой и ЕС появилась сухопутная граница

Среда, 15 июня 2022, 06:22
Между Канадой и ЕС появилась сухопутная граница
фото: Getty Images

Канада и Дания достигли консенсуса по вопросу относительно удаленного острова Тартипалук (Ганс) в Арктике.

Источник: министр иностранных дел Дании Еппе Кофод во время совместной пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли, цитирует Укринформ

Прямая речь Кофода: "Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартипалука более 50 лет. После активизации переговоров в последние несколько лет мы достигли решения".

Реклама:

Детали: Он выразил надежду, что эти переговоры и дух соглашения будут вдохновлять других: "Это очень необходимо во времена, когда уважение основанного на правилах международного порядка испытывает давление".

В канадском МИДе уточнили, что заключенное соглашение определяет не только государственную принадлежность острова площадью 1,3 кв. км, а также морская граница на шельфе в пределах 200 морских миль и континентальный шельф вне этой зоны.

Дания и Канада договорились поделить остров по ущелью, разделяющему его почти посередине. Таким образом, у Канады появилась сухопутная граница с ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Остров Тартипалук не имеет никакого экономического значения: на нем никто не живет, и вокруг нет разведанных полезных ископаемых.

Несмотря на это, Оттава и Копенгаген долгое время выдвигали свои претензии на него, периодически отправляя военные и исследовательские миссии, которые устанавливали национальные флаги и оставляли для преемников бутылку спиртного напитка (канадского виски или датского шнапса).

Поэтому пограничный спор получил название "война виски".

Следует добавить, что морская граница между Канадой и Данией – самая длинная в мире.

Темы: КанадаДанияЕСграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: