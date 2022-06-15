Между Канадой и ЕС появилась сухопутная граница

Канада и Дания достигли консенсуса по вопросу относительно удаленного острова Тартипалук (Ганс) в Арктике.

Источник: министр иностранных дел Дании Еппе Кофод во время совместной пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли, цитирует Укринформ

Прямая речь Кофода: "Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартипалука более 50 лет. После активизации переговоров в последние несколько лет мы достигли решения".

Детали: Он выразил надежду, что эти переговоры и дух соглашения будут вдохновлять других: "Это очень необходимо во времена, когда уважение основанного на правилах международного порядка испытывает давление".

В канадском МИДе уточнили, что заключенное соглашение определяет не только государственную принадлежность острова площадью 1,3 кв. км, а также морская граница на шельфе в пределах 200 морских миль и континентальный шельф вне этой зоны.

Дания и Канада договорились поделить остров по ущелью, разделяющему его почти посередине. Таким образом, у Канады появилась сухопутная граница с ЕС.

Остров Тартипалук не имеет никакого экономического значения: на нем никто не живет, и вокруг нет разведанных полезных ископаемых.

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Несмотря на это, Оттава и Копенгаген долгое время выдвигали свои претензии на него, периодически отправляя военные и исследовательские миссии, которые устанавливали национальные флаги и оставляли для преемников бутылку спиртного напитка (канадского виски или датского шнапса).

Поэтому пограничный спор получил название "война виски".

Следует добавить, что морская граница между Канадой и Данией – самая длинная в мире.