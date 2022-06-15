Влада Білорусі зачищає бібліотеки від книжок Алексієвич та ще ряду авторів

Влада Білорусі забороняє шкільним бібліотекам поширювати книжки 33 авторів, зокрема відомої нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич.

Джерело: Білоруська рада культури у Facebook

Дослівно: "Зачистки у шкільних бібліотеках: із полиць зникнуть Алексієвич, Акудович, Рязанов, Бахаревич, Мартинович, Орлов та ще 27 письменників. Як нам стало відомо, до шкільних бібліотек надійшов список авторів, книги яких потрібно зняти з користування. Усі вони є членами ліквідованої владою Спілки білоруських письменників

Симптоматична деталь: ім’я Андрія Хадановича цензори написати правильно не спромоглися".

Деталі: Загалом у списку значаться 33 прізвища авторів, які не догодили владі.

Довідка: Світлана Алексієвич з 2014 року засуджувала політику Росії щодо України, називала захоплення Криму окупацією та іноземним вторгненням. У 2015 році вона отримала нобелівську премію з літератури.