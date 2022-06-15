Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Влада Білорусі зачищає бібліотеки від книжок Алексієвич та ще ряду авторів

Олена РощінаСереда, 15 червня 2022, 07:40

Влада Білорусі забороняє шкільним бібліотекам поширювати книжки 33 авторів, зокрема відомої нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич.

Джерело: Білоруська рада культури у Facebook

Дослівно: "Зачистки у шкільних бібліотеках: із полиць зникнуть Алексієвич, Акудович, Рязанов, Бахаревич, Мартинович, Орлов та ще 27 письменників. Як нам стало відомо, до шкільних бібліотек надійшов список авторів, книги яких потрібно зняти з користування. Усі вони є членами ліквідованої владою Спілки білоруських письменників

Реклама:

Симптоматична деталь: ім’я Андрія Хадановича цензори написати правильно не спромоглися".

Деталі: Загалом у списку значаться 33 прізвища авторів, які не догодили владі.

 

Довідка: Світлана Алексієвич з 2014 року засуджувала політику Росії щодо України, називала захоплення Криму окупацією та іноземним вторгненням. У 2015 році вона отримала нобелівську премію з літератури. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Білоруськультурацензурасвобода слова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: